Ecco la nuova stagione lirica Due grandi classici di Verdi e Puccini

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per il Teatro delle Muse ‘Franco Corelli’ inizia unafase. C’è un nuovo cda, e presto un nuovo direttore che prenderà il posto di Velia Papa. Diverso anche il periodo scelto per la. E’ una fase per la quale, osserva il direttore artistico Vincenzo De Vivo, "servivano due titoli di grande impatto e popolarità, e che potessero essere fatti con artisti di altissima qualità". Nessun dubbio sui primi due requisiti: il ‘Nabucco’ di(25 e 27 ottobre) e ‘Madama Butterfly’ di(6 e 8 dicembre) sono tra le opere più ‘intense’ e amate della storia dell’opera italiana. Alla qualità degli interpreti ha pensato lo stesso De Vivo, sempre abilissimo nel mettere insieme cast di grande livello, all’altezza di quelli di teatri che dispongono di finanziamenti ben superiori. Sarà un ‘Nabucco’ piuttosto "stilizzato dal punto di vista stilistico. Non c’è bisogno delle mura di Babilonia, ma della musica di".

