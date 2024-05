Ecco la memoria difensiva del governatore Toti | leggi il documento integrale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Nel mio percorso politico ho sempre perseguito l'interesse pubblico il quale è il fine unico ed ultimo della mia azione politica". Sono queste alcune delle parole del presidente della Regione Liguria Giovanni, sospeso e dal 7 maggio agli arresti domiciliari nell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, contenute nellada 17 pagine che è stata presentata al termine dell'interrogatorio davanti ai pm dal suo legale per integrare le dichiarazioni rese ai magistrati. Questo ildelladelligure: Signori Pubblici Ministeri ad integrazione dell'interrogatorio che rendo in data odierna, deposito questo mio scritto con il quale è mia intenzione spiegare le linee politiche e morali che, da quanto ho assunto l'onore di guidare Regione Liguria, hanno sempre informato l'attività perseguita dalla Giunta regionale nella unica prospettiva di servire il bene e l'interesse comune dei cittadini liguri e delle loro istituzioni.