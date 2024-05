Ecco il nuovo piano casa | dalle tende alle finestre - cosa cambia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Piccole difformità edilizie ammesse. A condizione che non stravolgano cubature e disegni originari., coperture di spazi esterni e i famosi dehors che sono spuntati come funghi nei parcheggi delle città per aiutare bar e ristoranti a riaprire e lavorare in fase Covid. Le strutture esterne - potranno rimanere «se installate in deroga al vincolo temporale e in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità» - a patto che abbiano «finalità sanitarie, assistenziali, educative». Il decreto del governo a supporto del settore edilizio (questa mattina9,30 il testo sbarcherà a Palazzo Chigi ma i tecnici dei ministeri interessati stanno ancora limando il testo definitivo), allargherà il perimetro delle attività in edilizia libera, che quindi non avranno bisogno di permessi. Rientrano tra questi la realizzazione di porticati con strutture fisse come le Vepa, le vetrate panoramiche amovibili e leda sole con strutture fisse.