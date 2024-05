Ecco il manifesto per tagliare le tasse | il governo accetti la sfida

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) C'è qualcosa che credo di sapere sul sistema fiscale italiano, avendolo osservato da vicino non solo – come tutti i cittadini – nella parte del fagiano all'apertura della stagione di caccia (mentre il ruolo del cacciatore spetta ovviamente all'onnipotente Agenzia delle Entrate), ma anche nella veste di presidente della Commissione Finanze delle Camera, incarico che ho ricoperto per due anni, dall'estate del 2013 alla metà del 2015. Dal 1948 ai giorni nostri, le presidenze di impronta e cultura liberale sono state rarissime in quella Commissione: e infatti anche in quella legislatura a un certo punto le forze egemoni (nel 2015 si entrò in fase di renzismo triumphans, con poderose sponde nazarene) decisero di porre fine all'anomalia, eleggendo un altro presidente. Del resto, bisogna capirli: in appena due anni, approfittando di unfragile e di larga coalizione, e quindi potendo usare appieno i poteri della Commissione, avevamo segnato due gol (vedremo quali) e sfiorato una terza rete a favore dei contribuenti.