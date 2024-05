Ecco Dodici - il nuovo romanzo di Tiziana D’Oppido

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arriva in libreria, “”, ildi, autrice, traduttrice e assessora alla Cultura del Comune di Matera. Una storia di determinazione e seconde possibilità che ci ricorda che non è mai troppo tardi per fare i conti con sé stessi e inseguire i propri sogni. Il, presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro, è ora disponibile in tutte le librerie e negli store online.Ester, una donna forte, astuta e intraprendente, ha quasi settant’anni, una boutique di cappelli che da oltre cinquant’anni riscuote successi, una clientela internazionale e un sogno: conquistare il mercato inglese prima della pensione. Per farlo, da brava imprenditrice, ha un piano infallibile: accaparrarsi un testimonial d’eccezione, l’attore britannico, bellissimo e appassionato di cappelli, Jude Soul. Niente è lasciato al caso, e instep, uno per mese, Ester insegue il suo sogno, tra indagini su internet, bozzetti, e una vecchia rivalità con la sua ex discepola che torna a complicare le cose, fino all’epilogo finale.