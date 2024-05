Eboli - operazione contro l’immigrazione clandestina

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVastadella Polizia di Statonel Salernitano, nell’area di. L’intervento in collaborazione con le altre forze dell’ordine, come carabinieri e guardia di finanza, polizia municipale die gli uomini del reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile. Sono state 257 le personellate di cui 60 con precedenti di polizia; 168 i veicoli; 10 posti dillo effettuati; 14 sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada; i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino trovato in possesso nella propria abitazione di 100 grammi di hashish. Un altro cittadino marocchino è stato denunciato in stato di libertà perché inottemperante al provvedimento di espulsione con rimpatrio; è stata effettuata una perquisizione e 39 cittadini extracomunitari sono statillati, di cui tre di nazionalità marocchina colpiti da espulsione con ordine di abbandonare il territorio.

