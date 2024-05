È offensivo verso l’Islam | se perfino Dante viene rimosso dalla scuola italiana

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag – In unamedia di Treviso due studenti musulmani sono stati esonerati dallo studio della Divina commedia di. Il motivo? Sarebbe. Il caso di due studenti musulmani a Treviso Che il padre della linguavenga espunto dall’insegnamento scolastico suona come un qualcosa di paradossale se non un vero e proprio segnale d’allarme, soprattutto se pensiamo alle motivazioni. Il tutto sarebbe nato dall’eccesso di zelo di un professore, preoccupato che la religiosità cristiana che pervade il capolavoro dipotesse risultare sgradita ad alcuni suoi studenti. Così ha scritto alle famiglie di questi ultimi per chiedere il consenso a trattare la Divina commedia. Consenso che i genitori di due studenti musulmani hanno prontamente rifiutato, ritenendo l’opera offensiva versa la propria religione. Al posto dell’Alighieri i due ragazzi seguiranno un programma alternativo su Boccaccio, il quale – per ironia della sorte – fu proprio colui che aggiunse l’aggettivo “divina” alla Commediasca.

