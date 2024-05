E’ morto Kabosu - il ‘cane dei meme’ | il messaggio di Elon Musk

È morto Kabosu, il cane ha ispirato il meme Doge e Dogecoin. A stroncarlo dopo 18 anni di vita una leucemia linfatica e una malattia al fegato. La cagnolina era diventata famosa nel 2010 ed il meme veniva spesso utilizzato all'epoca per prendere in giro politici statunitensi e canadesi. ilgiornaleditalia

Kabosu, il cane conosciuto per i mille meme come Doge è morto. Aveva 18 anni - kabosu, il cane conosciuto per i mille meme come Doge è morto. Aveva 18 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

Elon Musk piange la morte di Kabosu, lo Shiba Inu di Dogecoin - Elon Musk piange la morte di kabosu, lo Shiba Inu di Dogecoin - Elon Musk esprime dolore per la morte di kabosu, lo Shiba Inu che ha ispirato Dogecoin, scuotendo il mercato delle criptovalute. it.benzinga

È morto il cane del famoso meme “Doge”, lo Shiba Inu diventato famoso in tutto il mondo - È morto il cane del famoso meme “Doge”, lo Shiba Inu diventato famoso in tutto il mondo - Il mondo del web piange la scomparsa di kabosu: è morto lo Shiba Inu protagonista del famossissimo meme Doge, diffuso online dal 2013. trend-online