E’ morta la donna ferita per errore in una sparatoria Il punto delle indagini

(Di venerdì 24 maggio 2024) Caterina Curleo, la pensionata di 81 anni che ieri era rimasta gravementedurante unafra due auto avvenuta a Roma, in via Prenestina, non ce l’ha fatta. Nonostante gli sforzi dei medici, la sfortunata signora, ricoverata in codice rosso dopo essere stata raggiunta alla schiena da un colpo di pistola, è deceduta questa notte all’ospedale Umberto I. Ledegli agenti del commissariato di Torpignattara, che sin dall’inizio seguono il caso, hanno raccolto diverse testimonianze e anche i filmatitelecamere di sorveglianza. Analizzando i video, sperano di riuscire a ricostruire l’esatta dinamica del fatto e di individuare gli assassini della pensionata. (continua dopo la foto) Secondo la tesi più accreditata, Caterina Curleo è stata colpita perdurante un inseguimento fra due auto. La Smart, guidata da un’amica 65enne della pensionata, si sarebbe venuta a trovare per caso sulla traiettoria degli spari.

