E' morta la donna di 81 anni raggiunta ieri da un colpo di pistola a Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Non ce l'ha fatta ladi 81, originaria di Reggio Calabria, rimasta vittima di un agguato avvenutopomeriggio asulla via Prenestina quando il conducente di Fiat 500 rossa ha affiancato un'altra vettura e ha fatto esplodere alcuni colpi di, prima di dileguarsi. A bordo dell'auto c'era proprio l'anziana, ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Indenne ladi 54che era con lei. Del caso si sta occupando la Squadra Mobile. Sul luogo dell'agguato la polizia scientifica ha recuperato ben 5 bossoli. .

FANO - Travolta e uccisa sulla strada. E' morta così una donna di 56 anni, ieri notte, poco dopo le 23, attorno alle 23.15, in via VI strada a Bellocchi a Fano. Da quando ricostruito la. corriereadriatico

Un altro suicidio nel carcere di Torino: donna di 65 anni si toglie la vita in cella - Un altro suicidio nel carcere di Torino: donna di 65 anni si toglie la vita in cella - Una sessantacinquenne di origini italiane, detenuta nel carcere torinese da marzo, è stata trovata morta nella sua cella. telecitynews24

Iss: un italiano su sei a rischio salute per il consumo di alcol, diffuso il binge drinking tra i giovani - Iss: un italiano su sei a rischio salute per il consumo di alcol, diffuso il binge drinking tra i giovani - Quattro adulti italiani su 10 dichiarano di non consumare bevande alcoliche, ma 1 persona su 6 (18%) ne fa un consumo definito a maggior rischio per la salute, per quantità o modalità di assunzione: ... sanita24.ilsole24ore