È morta la donna di 81 anni raggiunta ieri da un colpo di pistola a Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Non ce l'ha fatta ladi 81, originaria di Reggio Calabria, rimasta vittima di un agguato avvenutopomeriggio asulla via Prenestina quando il conducente di Fiat 500 rossa ha affiancato un'altra vettura e ha fatto esplodere alcuni colpi di, prima di dileguarsi. A bordo dell'auto c'era proprio l'anziana, ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Indenne ladi 54che era con lei. Del caso si sta occupando la Squadra Mobile. Sul luogo dell'agguato la polizia scientifica ha recuperato ben 5 bossoli. Le indagini, a quanto si è appreso, si sono concentrate sull'ipotesi di una sparatoria tra sinti. I poliziotti della Squadra Mobile di, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, stanno procedendo al fermo di indiziato di delitto a carico di un 28enne italiano gravemente indiziato di aver esploso, in via della Riserva Nuova, il proiettile che per errore ha colpito la

