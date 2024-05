E' morta Kabosu - il cane della criptovaluta Dogecoin Era diventata una star del web

La cagnetta aveva 18 anni ed era malata da tempo di leucemia. La sua famosa fotografia è stata pubblicata per la prima volta nel 2010 in un blog tenuto dai suoi padroni, è diventata poi famosa grazie a un meme nel 2013. La sua "faccia" per un periodo è stata anche l'icona di Twitter dopo l'acquisizione di Elon Musk.

fanpage