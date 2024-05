Bergamo. In vista delle prossime consultazioni elettorali europee e amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno, le elettrici e gli elettori regolarmente iscritte/i all’Albo comunale delle/gli scrutatrici/tori possono comunicare preliminarmente la propria effettiva disponibilità a ricoprire il ruolo tramite domanda telematica, entro e non oltre venerdì 10 maggio 2024. bergamonews

E il Comune cerca scrutatori - E il comune cerca scrutatori - Si cercano scrutatori per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. I maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali del comune ... ilgiorno

Elezioni Europee, quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi) - Elezioni Europee, quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi) - Per le elezioni europee 2024 scrutatori, presidenti di seggio e segretari guadagneranno il 30% in più. Più che di stipendio, però, si parla di gettone di presenza, perché non si firma un contratto di ... ilmessaggero

AVERSA ALLE ELEZIONI. Pubblicati gli elenchi di scrutatori, supplenti e “riserve”. TUTTI I NOMI - AVERSA ALLE ELEZIONI. Pubblicati gli elenchi di scrutatori, supplenti e “riserve”. TUTTI I NOMI - AVERSA. L’ufficio elettorale del comune di Aversa ha pubblicato l’elenco degli scrutatori sorteggiati per le prossime elezioni europee e comunali che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi. Gli elench ... casertace