È finita la carriera di Luca Ferrua al Gruppo Gedi Il direttore del Gusto si è dimesso dopo le accuse di corruzione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alla fine si è. O meglio, crediamo, è stato convinto a dimettersi il(ormai ex, anzi ex dal primo giugno: data da cui partiranno le sue dimissioni) de Il, il contenitore dedicato a cibo, vino e viaggi del(La Stampa e Repubblica). Una decisione che fa seguito all'inchiesta aperta dalla procura torinese sul finanziamento di iniziative a sostegno del Fritto MIsto di Baldissero Torinese, comune dell'hinterland, dove il piatto è una sorta di bandiera territoriale. Le inchieste piemontesi, così, termina la suanel. Dove, dicono voci nei corridoi della redazione torinese, stava per essere nominato vice-alla Stampa e referente centrale per le pagine delle Province. Una corsa in crescita nel giornalismo italiano che è indecorosamente inciampata su un fatto die di turbativa d'asta (queste le ipotesi di reato su cui si indaga) che coinvolge anche i vertici di Visit Piemonte (l'agenzia in-house per la valorizzazione del turismo regionale costituita da Regione e Unioncamere Piemonte) oltre al consigliere delegato del Comune di Baldissero.

Episodio pericolosissimo durante la 10a tappa del Giro d'Italia: ai piedi della salita verso Camposauro un cane è sfuggito al padrone ed è piombato in strada proprio quando passava il plotone. Solo per un puro caso non è accaduto il peggio. fanpage

Lecco – Un po’ “serial climber“ alla Mark Twight, un po’ Henry Chinaski. Fra i Ragni e il gruppo Gamma, in una città come Lecco dove l’alpinismo è più religione del calcio, gli Asen Park rappresentano la costola punk dell’andare in montagna, lontanissimi da quella retorica che ha caratterizzato la narrazione delle vicende alpinistiche per tanti anni. ilgiorno

Nordio: 'Assumeremo 1.900 nuovi magistrati entro il 2026'

Frontalieri in piazza contro la nuova tassa sulla sanità

