E' divorzio consensuale tra il Milan e Pioli

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Adesso e' ufficiale: ile Stefanodivorziano a fine stagione. Ora bisogna capire a chi verra' affidata la panchina del team rossonero. "Ile Stefanocomunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019", si legge nella nota emessa oggi. "Ilringrazia con affetto Stefano, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che restera' indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle piu' importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalita' e la sua umanita' ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club", ha precisato il. "Stefanoringrazia ilper l'opportunita' avuta di far parte della Storia di questo glorioso Club ed esprime profonda gratitudine nei confronti di proprieta', dirigenti, squadra, staff e tutto il personale diello e di Casaper il supporto e la grande professionalita'.

