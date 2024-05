E ciao ciao anche a te Addio Isola dei Famosi - raduna le sue cose e se ne torna in Italia

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra due giorni ci sarà il verdetto dell’ennesimo televoto de L’dei2024, in nomination ci sono Edoardo Franco, Artur Dainese, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli e secondo i sondaggi che il web ha sfornato in queste ultime ore sembrerebbe quasi ovvia l’uscita di uno di loro. Gli ultimi pronostici. Artur Dainese è sempre molto discusso, eppure sembra salvarsi volta dopo volta, senza grandi problemi e c’èchi sui social lo definisce uno dei pochi ‘veri’ naufraghi di questa edizione (ma, questa, è una polemica a parte). La simpatia con Karina Sepsai li aiuterà entrambi a L’dei2024? Sondaggi.dei, chi è il prossimo a lasciare l’Honduras La platea di telespettatori, ahimé sempre meno tanto che la scorsa decima puntata ha registrato il crollo al 12% di share che equivale all’omicidio ufficiale dell’edizione, è divisa non solo sul modello ucraino masul vincitore di MasterChef2023.