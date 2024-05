Dureghello - l' odio antisemita un pericolo per tutto il Paese

(Di venerdì 24 maggio 2024) "L'è unnon solo per gli ebrei, ma peril sistema, che rischia di crollare e di non guardare al futuro con obiettività". Lo ha detto la ex presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth, a margine della presentazione del Rapporto Italia 2024 dell'Eurispes. Rapporto in cui si evidenzia un aumento, tra gli italiani, di chi nega il diritto allo Stato d'Israele di esistere, e un 14,1% di cittadini che nega la Shoah. "Bisogna reagire - ha sottolineato - continuando a investire sull'educazione, cercando di gestire i processi e di non essere soggetto solo di manipolazione, e ridefinendo un quadro di prospettive e priorità. Stiamo andando - ha concluso - troppo alla deriva". .

