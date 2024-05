Dune 3: Anya Taylor-Joy tornerà nel sequel Le parole dell'attrice - dune 3: anya Taylor-Joy tornerà nel sequel Le parole dell'attrice - È stato confermato che il sequel basato sul Messia di dune è in fase di sviluppo, ma ci vorranno alcuni anni prima che arrivi nelle sale. Nel frattempo, anya Taylor-Joy, che ha fatto un cameo come ... movieplayer

Who is Anya Taylor-Joy You've seen the star of 'Furiosa: A Mad Max Saga' before - Who is anya Taylor-Joy You've seen the star of 'Furiosa: A Mad Max Saga' before - Taylor-Joy was born in Miami on April 16, 1996, according to IMDb, meaning she turned 28 just before "Furiosa: A Mad Max Saga" premiered. cincinnati

Anya Taylor-Joy Shows Off Backside in Scarlet Lace-Up Mini Dress: Photos - anya Taylor-Joy Shows Off Backside in Scarlet Lace-Up Mini Dress: Photos - anya Taylor-Joy showed off some backside in a stunning lace-up scarlet mini dress! The 28-year-old actress was spotted walking through New York City ahead of her Late Show with Stephen Colbert ... hollywoodlife