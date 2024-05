Dubai nega l’estradizione di Danilo Coppola condannato in via definitiva - l’immobiliarista | Qui la giustizia funziona

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 6 dicembre dell’anno scorso era stato arrestato ain seguito a un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in viaper il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, emessa a luglio del 2022. Manon sarà estradato dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti. Il 56enne immobiliarista romano protagonista della stagione dei “furbetti del quartierino” e delle scalate bancarie di una ventina d’anni fa quindi resterà ae per ora non sconterà la pena. “Sono molto emozionato, qui la, non c’è il pregiudizio, non c’è il preconcetto, vige la meritocrazia”, ha dettoin un video sul suo canale social, raccontando che i giudici degli Emirati hanno “analizzato” gli atti e le “persecuzioni che mi riguardano” e “ritengono che la mia persona sia perseguitata”. E il suo legale, l’avvocato Gaetano De Perna, ha commentato: “Finalmente un Giudice a Berlino … non conosciamo ancora le motivazioni, ma ce n’erano molteplici per rigettare la richiesta di estradizione.

