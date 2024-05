Droga | Gatti Dna - ‘operatività dei criminali albanesi ramificata in tutta Italia’**

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - "In Italia l'operatività delle organizzazioni criminali albanesi si è ormai ramificata in tutto il paese. Le loro scelte di politica criminale sono ispirate a un lucido pragmatismo. Nel Sud Italia, dove le mafie italiane sono profondamente radicate sul territorio, i clan albanesi dialogano e trattano e si muovono come credibili partner commerciali". liberoquotidiano

Arriva la “dieta delle briciole”: “Colazione come in hotel, i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati”. Ecco come funziona - Arriva la “dieta delle briciole”: “Colazione come in hotel, i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati”. Ecco come funziona - Pranzo. “Una porzione di cereali integrali medio-piccola, accompagnata a verdure abbondanti e ad alimenti proteici magri, come carne o pesce in porzione media, o legumi, se ben tollerati”. Per esempio ... ilfattoquotidiano

Stop al sermone islamico al Politecnico di Torino: la questura diffida l’imam. Lui si difende: “Equivoco sulla parola Jihad” - Stop al sermone islamico al Politecnico di Torino: la questura diffida l’imam. Lui si difende: “Equivoco sulla parola Jihad” - La preghiera islamica programmata nell’aula magna del Politecnico di Torino, occupata dagli studenti pro Palestina, non si farà. L’iniziativa è stata cancellata per effetto della diffida della Questur ... ilfattoquotidiano

Maxioperazione anti-spaccio della polizia a Bolzano: sgominate quattro bande di pusher, coinvolte anche sette donne - Maxioperazione anti-spaccio della polizia a Bolzano: sgominate quattro bande di pusher, coinvolte anche sette donne - Agivano nei quartieri Don Bosco, Europa, Piani e Oltrisarco. Coinvolte 26 persone. Sequestrati 1 chilo di cocaina ed eroina e 50 grammi di hashish e marijuana ... altoadige