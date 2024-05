Dramma in valle vitulanese | uomo trovato morto nella sua auto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoPresso la stazione di Vitulano intorno alle ore 13 una donna del posto ha riferito di averuna lettera manoscritta in cui il proprio marito, per controversie familiari, manifestava intendimenti suicidi. Ricerche immediate sulla posizione della vettura e sul cellulare in uso all'hanno permesso di individuare il cadavere, in, in località Camposauro. Decesso verosimilmente avvenuto per inalazione gas di scarico. Si tratta di un 35enne di origine cubana, da ormai diversi anni a Vitulano. Sul posto il comandante di stazione in attesa del medico legale.