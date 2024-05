Dramma all' Università Cattolica | trovato morto il rettore L' ipotesi sul decesso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnificodell'professor Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento. «Con profonda costernazione - si sottolinea in una not- la Comunità dell'e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari». Anelli, riferisce La Stampa, si è suicidato nella sua abitazione di Milano a poche settimane dalla scadenza del suo mandato. Il 60enne giurista e avvocato è statogiovedì sera 23 maggio nel cortile interno del palazzo in cui abitava in centro a Milano: si sarebbe suicidato lanciandosi dal proprio appartamento. L'allarme è scattato intorno alle 22.