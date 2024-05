Dove vedere Juventus-Monza in tv | le probabili formazioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ultima uscita stagionale per la. I bianconeri, guidati oggi in panchina da Paolo Montero dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, ospiteranno allo Stadium ildi Palladino (fischio d'inizio alle 18 di sabato 25 maggio) nella giornata conclusiva del campionato di serie A. Un match in.

Roma e Fiorentina si sfidano per l'ultimo trofeo della stagione, la Coppa Italia Frecciarossa: a Cesena c'è grande attesa per il match tra le squadre di Alessandro Spugna e Sebastian De La Fuente, in programma questa sera allo stadio 'Dino Manuzzi' con calcio d'inizio alle 21. today

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. tutto.tv

Stop al sermone islamico al Politecnico di Torino: la questura diffida l’imam. Lui si difende: “Equivoco sulla parola Jihad” - Stop al sermone islamico al Politecnico di Torino: la questura diffida l’imam. Lui si difende: “Equivoco sulla parola Jihad” - La preghiera islamica programmata nell’aula magna del Politecnico di Torino, occupata dagli studenti pro Palestina, non si farà. L’iniziativa è stata cancellata per effetto della diffida della Questur ... ilfattoquotidiano

Dolomites Ronda: il nuovo trekking in 5 tappe per una vacanza (comoda) nella natura, alla portata di tutti - Dolomites Ronda: il nuovo trekking in 5 tappe per una vacanza (comoda) nella natura, alla portata di tutti - Un itinerario trekking di sei giorni, tra panorami suggestivi, è un'esperienza entusiasmante da vivere in estate sulle Dolomiti. Scopri cosa vedere ... viaggi.corriere

Elezioni europee, Procaccini: "Obiettivo per Ecr è fermare l'immigrazione illegale" - Elezioni europee, Procaccini: "Obiettivo per Ecr è fermare l'immigrazione illegale" - Le prossime elezioni europee potrebbero vedere l'ascesa dei Conservatori e riformisti, pronti a cambiare gli equilibri del nuovo Parlamento europeo: abbiamo incontrato il co-presidente del loro gruppo ... it.euronews