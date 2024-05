Dove vedere in tv Italia-Giappone - Nations League volley 2024 | orari - program -a, streaming

(Di venerdì 24 maggio 2024) Domani, sabato 25 maggio (ore 19.00), si gioca, terzo match della nazionale maschile nelladi. Sarà il penultimo appuntamento a Rio de Janeiro per la nazionale azzurra, che chiuderà poi la settimana con la super sfida contro i padroni di casa del Brasile. Vietato sbagliare, un’altra vittoria avvicinerebbe ancora di più Parigi. Pochi esperimenti e tanti fatti. Lo avevo detto Fefè De Giorgi che avrebbe voluto chiudere presto i conti in chiave qualificazione olimpica, e infatti già dalla prima settimana ci sono in campo i titolari, nonostante vengano da una stagione di club veramente esigente. Il vantaggio dell’nel ranking FIVB sulla prima esclusa è piuttosto rassicurante, e tra qualche vittoria potrà arrivare l’aritmetica. In cabina di regia agirà sicuramente il capitano Simone Giannelli, in diagonale con Yuri Romanò. Attenzione però a Alessandro Bovolenta.

