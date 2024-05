Dove mangiare la pizza al taglio in Campania Gli 11 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 300 espositori per una manifestazione che appare in crescita di consensi e di interesse da parte degli operatori e dei visitatori. Ha aperto i battenti stamani CampaniAlleva 2024 a Benevento che, per tre giorni, costituirà il punto di attrazione a livello non solo regionale per il settore della zootecnia, uno dei più rilevanti per la formazione del Pil provinciale sannita.

