Dove comprare la migliore focaccia di Recco

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non c’è da stupirsi che goda del riconoscimento Igp: ladiè una vera specialità in Liguria, un impasto sottile e fragrante che gronda di formaggio cremoso, squisito da gustare ancora caldo. Domenica 26 maggio 2024 ci sarà l’annuale festa delladi: ecco allora gli indirizzi migliori perquesta prelibatezza nel comune genovese.ladiPanificio Moltedo dal 1874 Per molti ladi tutta: è davvero difficile trovarla così buona fuori dai confini della cittadina. Neppure a dirlo, oltre alla classica, nello storico panificio la fa da padrona lapizzata, variante con pomodoro, olive, capperi, origano. Le focacce vengono sfornate per tutto il giorno (eccetto nel momento di pausa dopo pranzo). Buoni anche il pane e gli altri prodotti, come la farinata, le pizze e lagenovese. Panificio Moltedo dal 1874 –– via XX settembre, 2 - facebook.