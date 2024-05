Doppio errore | percorso lampo e nome inquietante Ma un esperto come Leo non può aver fatto tutto solo

Un enorme errore arbitrale ha ribaltato l’incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano era in vantaggio per 3-1 e A-40 nel quinto game del terzo set, sul turno in battuta dell’avversario. oasport

Matteo Renzi in un’intervista a ‘Libero’ ritorna sul Pd e su Elly Schlein: “Sul simbolo ha commesso un doppio errore. E non c’è il rischio del ritorno del fascismo”. Matteo Renzi ritorna ad attaccare duramente il Pd in un’intervista a Libero. notizie

Redditometro, cos’è, come funziona e da quanto esiste Lo stop di Meloni, la polemica, la questione tecnica - Redditometro, cos’è, come funziona e da quanto esiste Lo stop di Meloni, la polemica, la questione tecnica - L’ira e il dietrofront della premier sul redditometro. Leo:«Il redditometro non era stato abrogato, questo decreto dà certezze ai cittadini onesti» ... corriere

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi e stop di Meloni: la strada (stretta) per rimediare al passo falso di Leo sul redditometro - Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi e stop di Meloni: la strada (stretta) per rimediare al passo falso di Leo sul redditometro - Succede a metà pomeriggio, prima della riunione sulle scosse di terremoto ai Campi Flegrei. La premier non ha ancora smaltito del tutto l’arrabbiatura per lo scivolone del suo viceministro con delega ... roma.corriere

Internazionali di Roma, Errani-Paolini trionfano nel doppio - Internazionali di Roma, Errani-Paolini trionfano nel doppio - Roma - Il titolo azzurro a cui questa edizione puntava non arriva come ci si aspettava alla vigilia, da Sinner, che ha rinunciato a Roma causa anca. Ma a sorpresa, dal doppio formato da Sara Errani, 3 ... ilsecoloxix