DOOM | The Dark Ages verrà annunciato all’Xbox Games Showcase 2024 - rivela un noto leaker

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tom Henderson ha affermato che: Theda Microsoft durante l’Xbox, evento che ricordiamo è in programma il 9 giugno. Leggendo il report pubblicato su Insider Gaming scopriamo che il gioco aveva inizialmente il nome in codice “Year Zero”, con id Software che sta sviluppando questo nuovo titolo da almeno quattro anni. L’insider proseguendo che questo progetto è nato con l’obiettivo di catapultare i fan in un “mondodi ispirazione medievale”. Inoltre secondo le informazioni in possesso da Tom Henderson,: Theè ambientato in “secoli bui” con “ispirazione medievale”, ma non è ancora chiaro se si porrà come una sorta di prequel del celeberrimo franchise di Bethesda oppure come un sequel diretto di Eternal. In attesa di avere ulteriori informazioni a riguardo, ricordiamo che la serie diè stato un enorme successo per Xbox e ID Software con l’ultimo capitolo del franchise, Eternal, in grado di ottenere ampi riconoscimenti sia dalla critica specializzata che dal pubblico di tutto il mondo nel corso del 2020.