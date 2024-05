Donna uccisa a Roma - fermato un 28enne La rabbia di FdI | stasera sit in con Don Coluccia al VI Municipio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Svolta nelle indagini sull’omicidio di Caterina Ciurleo, la pensionata di 81 anni ferita alla schiena nel pomeriggio di giovedì da un proiettile vagante durante una sparatoria di fronte al centro commerciale di via Don Primo Mazzolari, al Villaggio Prenestino ae poi deceduta nella mattinata di venerdì al Policlinico di Tor Vergata dove era stata ricoverata in condizioni disperate con un polmone perforato. Era stata sottoposta a due interventi chirurgici. La polizia ha arrestato l’uomo, unitaliano, che ha premuto il grilletto durante un inseguimento fra auto, una Cinquecento rossa e una Polo grigia, sulle quali non si esclude si trovassero appartenenti a clan malavitosi legati forse allo spaccio di droga nella zona diEst. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra mobile con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Capitale. Sgomento aper la tragedia che ha colpito Caterina Ciurleo.

