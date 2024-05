Donna afferrata per il collo mentre è ferma al semaforo e sequestrata nell' auto

Violenta rapina in centro a Casoria: una donna afferrata per i capelli e pestata a sangue. Necessario il trasporto immediato in ospedale Ieri pomeriggio a Casoria, una donna è stata avvicinata ad un uomo a bordo di un auto mentre stava passeggiando, l’uomo è poi sceso dall’auto strattonando la vittima violentemente con lo scopo di rubarle la borsa.

