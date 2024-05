Don Patriciello a Firenze | Paura? Ogni giorni ci sono morti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – “un prete, la mia è una missione, ma in fondo è pure un, perché 35 euro al giorno la Chiesa me li dà, di fame non muoio. Quante personemorte l'anno scorso e anche in questisul posto di? Se c'è un rischio, lo corre anche una persona che di, tra virgolette, fa il prete. Bisogna mettere in conto pure questo. Speriamo non succeda”. Lo ha detto questa sera il parroco di Caivano, don Maurizio, durante un dibattito aal Festival della legalità, organizzato dall'associazione “Il gomitolo perduto”, rispondendo a una domanda se avesse o menoper le minacce ricevute e che da due anni lo hanno costretto a vivere sotto scorta. "Se laserve a essere più prudenti, a non essere incoscienti, Dio sia benedetto per la”, aveva affermato poco prima. “Ma se lami deve bloccare in quelli chei grandi progetti e aspirazioni della vita no, questanon ci deve essere, anche se so che allora può capitare qualcosa di brutto”.