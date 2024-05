Domenica 2 giugno Montecitorio a Porte aperte per la Festa della Repubblica

ROMA – Al via oggi, 2 aprile, alle 10 le prenotazioni online per il l’appuntamento di “Montecitorio a porte aperte” di domenica 7 aprile. La manifestazione consente di visitare, in un percorso guidato, la sede della Camera dei deputati.

