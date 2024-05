Domani sera gara 1 Si parte al Forum

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tornano in campoper-1 delle semifinali playoff Olimpia Milano e Pallacanestro Brescia. Palla a due alle ore 20.45, arbitri Rossi, Giovannetti e Valzani. 1-1 il conto dei precedenti in stagione, con Brescia a battare una Milano in emergenza all’andata (contestato nel finale un fischio su Napier), e i biancorossi a rispondere con decisione nel match di ritorno per ribaltare la classifica. Alessandro Magro recupero John Petrucelli, mai utilizzato in questi playoff nelle tre gare contro Pistoia. In dubbio CJ Massinburg, tiratore mortifero in transizione che prorebbe fare molto male a Milano. Mistero invece sulla sorte di Shavon Shields in casa Olimpia Milano. L’ala ha saltato le due gare da ex a Trento ufficialmente per un affaticamento muscolare alla coscia. Ora Shields dovrebbe aver ripreso ad allenarsi con i compagni, e questa scelta porterebbe all’esclusione di Maodo Lo dai 12 a favore della conferoma di Johannes Vigtmann.