Domani e domenica a Borgo Panigale il torneo per l’arbitro scomparso Memorial Campanella tra emozioni e ricordi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Soffia sulla più ornata delle torte la polisportiva Atletico, che all’interno delle celebrazioni per il suo cinquantesimo anniversario ha deciso di ricordare uno degli uomini simbolo della sezione pallacanestro:, in collaborazione col Cvd Casalecchio del presidente Massimo Casanova, scenderà infatti in campo la prima edizione delGiuseppe, a ricordo del, dirigente e allenatorelo scorso 15 febbraio, e riservato alle squadre di minibasket (Aquilotti Big) di Atletico, Fortitudo, Happy Basket Castel Maggiore e Pgs Bellaria. Con anche una sorpresa, come racconta Enrico, figlio di Giuseppe in forza al Cvd. "L’evento inizierà alle 19 – spiega –, in occasione deldi minibasket che ogni anno a maggio si tiene all’interno della Festa dello Sport in via Biancolelli, fra parco, palestra Cavina e scuola Volta.sera alle 19,45 giocheremo una partita degli amici, in ricordo di mio padre, e vedrà di fronte i Campas, l’ultima squadra di Csi che ha allenato e dove giochiamo io, mio fratello e i miei cugini, e gli Amici di Giuseppe, il gruppo storico dei ’95 che lui allenava all’Atletico".