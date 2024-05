Dl Scuola - via libera dal governo Le novità in arrivo | specializzazione sostegn - potenziamento linguistico per studenti stranieri e riforma del CSPI BOZZA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato un'ispezione in seguito all'episodio che ha visto coinvolti gli alunni di una scuola primaria di Chieri (in provincia di Torino) durante una visita d'istruzione all'Università di Torino. orizzontescuola

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo, approvato all'unanimità, delega al Governo l'adozione di specifiche disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge. orizzontescuola

Dal salva-casa alla scuola, dallo sport al fisco, le misure in Cdm - Dal salva-casa alla scuola, dallo sport al fisco, le misure in Cdm - Oggi, il Consiglio dei ministri Meloni discuterà una serie di misure e di decreti cruciali per la semplificazione e la regolamentazione di diversi settori ... theitaliantimes

A Pieve di Teco e Pontedassio un 23 maggio con lezioni di vita in piazza - A Pieve di Teco e Pontedassio un 23 maggio con lezioni di vita in piazza - Nel giorno della strage di Capaci si è concluso il progetto “Legalità e Partecipazione” al Comprensivo di Pieve Di Teco e Pontedassio ... riviera24

