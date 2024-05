DL Salva-Casa Barone Lega | Ridiamo le case agli italiani Grazie Ministro Salvini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) DL. Luigi: Ci saranno meno pratiche da smaltire per i “piccoli abusi come verande, soppalchi, vetrate panoramiche amovibili” “alper il Dl. Da oggi, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto sulle semplificazioni edilizie e urbanistiche, glitornano in possesso delle proprie abitazioni. Famiglie, Comuni e imprese si muoveranno con maggiore autonomia e meno burocrazia. Ci saranno meno pratiche da smaltire per i “piccoli abusi” come verande, soppalchi, vetrate panoramiche amovibili e altre lievi irregolarità dal punto di vista formale. Finalmente diamo risposte concrete al crescente fabbisogno abitativo, perché – come dicono i dati ISTAT – l’80% deglivive in unadi proprietà, spesso piccola e da ristrutturare. Si potranno, perciò, realizzare interventi di manutenzione ordinaria, di rimozione delle barriere architettoniche e di installazione di protezioni per le dispersioni termiche, dagenti atmosferici e, più in generale, per il miglioramento delle prestazioni energetiche ed acustiche.