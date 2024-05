Divisione Regionale 2 Wolf Basket vola agli spareggi promozione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il derby di finale playoff del Girone C di2 frae Chiesina se lo aggiudica la squadra allenata da Francesco Tasselli, espugnando in gara 2 il "PalaFiume". Dopo aver trionfato alla palestra "King" di Bottegone domenica scorsa nel primo atto, Aquili e compagni servono il bis in trasferta, imponendosi 51-49 grazie al buzzer beater di Onuoha, che realizza un rocambolesco canestro a fil di sirena. Il secondo episodio della serie è contraddistinto dalla tensione: si segna pochissimo, ma l’inerzia per larghi tratti dell’incontro sorride ai padroni di casa. I Wildcats infatti toccano pure il +11 in avvio di terzo periodo. Uno svantaggio che tuttavia Aquili e compagni hanno la forza di dimezzare al 30’ (39-34) e di azzerare completamente nell’ultima frazione, concedendo appena 10 punti ai biancorossi. Il finale inta - come detto - premia, con Onuoha (miglior marcatore dei suoi con 13 punti) a catturare il rimbalzo lungo dopo l’errore al tiro di Martini e a bruciare la retina proprio allo scadere dei regolamentari.

Dopo le sonfitte dell’ultimo turno, le squadre imolesi tornano in campo nel weekend. La Grifo sarà in campo domani alle 21 a Castenaso contro Omega Basket, mentre sabato alle 20,30 l’International giocherà a Faenza contro la Raggisolaris Academy. sport.quotidiano

Vittoria d’oro per la Raggisolaris Academy che supera in casa 70-65 l’International Imola (10-17; 33-39; 50-52). Per conquistare la salvezza diretta dovrà vincere sabato a Castel San Pietro (ore 20.30) altrimenti disputerà i playout. sport.quotidiano

