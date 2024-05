Dimore storiche 26 maggio | quali aprono al pubblico a Bologna

Sono 14 le Dimore storiche aperte gratuitamente in Lombardia (450 in tutta Italia) nella sola giornata di domenica 26 maggio 2024. Un’occasione da non perdere, dunque, quella promossa in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), in cui c’è libero accesso a castelli, ville, palazzi, conventi ch e si presentano come un ‘museo diffuso’.

ilgiorno