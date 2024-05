Dimmi La Verità | Carlo Calenda | Landini mi ha querelato ma rifiuta un confronto

Il leader di Azione, Carlo Calenda, come Giorgia Meloni, si candiderà in tutte le circoscrizioni per le elezioni europee. Lo ha annunciato oggi con queste parole: “La discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista, cambiano completamente lo scenario. ilfattoquotidiano

Carlo Calenda ci ha pensato un po’ ma poi ha deciso di candidarsi personalmente in una sfida per niente facile. Per Azione, che corre da sola verso l’obiettivo del 4%, e per la posizione del gruppo a cui aderisce, Renew, la coalizione dei liberali che, dicono i sondaggi, è data in discesa. open.online

Bici, bus e birra: fatiche e trovate dei candidati per incontrare gli elettori - Bici, bus e birra: fatiche e trovate dei candidati per incontrare gli elettori - Iniziativa e fantasia non mancano ai candidati che si stanno facendo in quattro in questa campagna elettorale Come gli altri anni, più degli altri anni. I candidati alle elezioni si stanno facendo dav ... adnkronos

Calenda: "Il governo Meloni è in confusione totale, gli elettori si stancano presto degli influencer..." - calenda: "Il governo Meloni è in confusione totale, gli elettori si stancano presto degli influencer..." - carlo calenda, intervistato dal Corriere della Sera, non ha risparmiato dure critiche nei confronti del governo Meloni, impantanato sulla questione del cosiddetto redditometro. «Il governo è in uno ... globalist

