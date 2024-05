Dimentica le passeggiate sulla luna Gli scienziati vogliono provare a correre sulla luna

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 24 maggio 2024) Esperimento scientificoper simulare l’attività fisica degli astronauti Un gruppo diha proposto un esperimento innovativo:. L’idea è quella di simulare l’attività fisica degli astronauti nello spazio per comprendere meglio gli effettisalute. Parco divertimenti come location per l’esperimento Per testare questa idea, i ricercatori hanno individuato un’attrazione di un parco divertimenti come possibile location per l’esperimento. L’obiettivo è quello di ricreare le condizioni di gravità simili a quelle presenti. Benefici per la salute degli astronautipotrebbe fornire preziose informazioni su come gli astronauti potrebbero esercitarsi durante L'articolo proviene da News Nosh. .