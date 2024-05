Dimarco | Contenti con l’Italia Spalletti insegna tanto Impronta da top!

Alcune esclusioni eccellenti e qualche nome inatteso tra i 30 pre-convocati di Luciano Spalletti per gli Europei in Germania. Il ct della Nazionale ha diramato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione dell’Italia a Euro 2024. quifinanza

Luciano Spalletti ha diramato la lista di pre-convocati in vista degli Europei 2024 di calcio, che scatteranno il prossimo 14 giugno Germania. Il CT dell’Italia ha selezionato trenta giocatori per il raduno che inizierà il 31 maggio a Coverciano. oasport

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati dell’Italia per Euro 2024. Pochissime sorprese rispetto alle prediction fatte da CalcioWeb nei giorni scorsi. Prima chiamata in Nazionale per Calafiori, seconda per Bellanova, Folorunsho e Fagioli (appena tornato dalla squalifica).

