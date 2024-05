Diletta Leotta svela quali offese la feriscono di più e poi parla del legame con una famosa donna dello spettacolo | Come una sorella

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024)è una delle donnepiù divisive in assoluto. Amata (in particolar modo dagli uomini) e odiata (da diverse colleghe!), ammirata per le sue forme e talvolta criticata praticamente per lo stesso motivo, non c’è giorno in cui qualcuno del settore non la nomini. Di recente, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale F, lasi è detta consapevole di attirare le critiche e di averci ormai fatto l’abitudine. Al settimanale in edicola in questi giorni, la conduttrice di Dazn ha raccontato quale è stata durante la sua carriera l’offesa che l’ha ferita in modo particolare: Ormai sono abituata, anche se le critiche continuano a toccarmi più dei complimenti. I commenti sessisti mi fanno male. Il peggiore rimane: “Sei qui solo per le tette”. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo 20 anni, mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio.