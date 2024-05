Didattica e sport. Premiati 50 studenti - didattica e sport. Premiati 50 studenti - La Monbat Italy, guidata da Nanni Grazzini, sostiene il concorso scolastico "I ciù bravi fanti dè Speza" per premiare studenti eccellenti che uniscono sport e studio. 50 alunni saranno gratificati con ... lanazione

A giugno patto tra scuole e sport. Scenderà in campo “Slurp“ e si preparano le attività motorie - A giugno patto tra scuole e sport. Scenderà in campo “Slurp“ e si preparano le attività motorie - Presentato al Castello di Porta San Donato il programma delle attività di invito allo sport. Cartellone pronto, coinvolgerà il Provveditore, Comune e enti di promozione . lanazione

"Boxing For Change": ecco il pugilato a scuola e in carcere - "Boxing For Change": ecco il pugilato a scuola e in carcere - Incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività fisica e favorire l'integrazione, l'inclusione sociale e le pari opportunità attraverso le regole e i valori del pugilato. (ANSA) ... ansa