Diciannovesima tappa Giro d’Italia 2024 | Vendrame fa il vuoto a Sappada Pogacar sempre in rosa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tre anni dopo dall’ultima volta, Andreatorna ad esultare conquistando lacon arrivo a. Il corridore azzurro ha completato nel migliore dei modi una fuga partita da lontano precedendo Pelayo Sanchez e Georg Steinhauser. Tadejleader.: LA CRONACA Fuga doveva essere e fuga è stata. Vanno via in diciannove: Mikkel Honorè, Micheal Valgren, Georg Steinhauser, Jan Tratnik, Tim Van Djike, Dries De Pooter, Alessandro De Marchi, Luke Plapp, Jasper Stuyen, Juan Pedro Lopez, Simone Velasco, Manuele Tarozzi, Jhonatan Narvaez, Quinten Hermans, Andrea, Pelayo Sanchez, Julian Alanphilippe, Enzo Paleni e Mattia Bais. Il francese, due volte campione del Mondo, si mostra tra i più attivi ha allungato sul Passo Duron, trascinando con sè, Plapp, Narvaez, Hermans, Steinhauser e Sanchez.

La diciannovesima tappa, la diciassettesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, con partenza da Mortegliano ed arrivo a Sppada dopo 157 km, ha premiato la fuga di giornata, con la vittoria in solitaria dell’azzurro Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team). oasport

Magia di Andrea Vendrame nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale si prende con forza e astuzia la Mortegliano-Sappada. L’azzurro, sembrato inferiore ai favoriti di giornata Alaphilippe e Narvaez, riesce ad allungare sul gruppo di testa ai -30 km strappando in pianura. sportface

La conclusione della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2023 di ciclismo su strada, da Mortegliano al traguardo di Sapapda, dopo 157 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, rimasta saldamente sulle spalle dello sloveno Tadej Pogacar. oasport

