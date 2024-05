Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli - lo ha chiesto ufficialmente a Manna Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Diil, lo ha. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il capitano del, Giovanni Di, forse il simbolo più significativo della scalata della squadra dal fallimento allo scudetto, hala cessione.: lo ha fatto nel corso dei colloqui degli ultimi giorni andati in scena al centro sportivo di Castel Volturno con il ds. Ritiene il suo ciclo concluso nonostante abbia un contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029), rinnovato l’estate scorsa nel bel mezzo del ritiro della gioia a Dimaro: erano altri tempi. In questa stagione tremenda s’è rotto qualcosa tutto intorno. E anche lui, perfino lui è stato messo in discussione da una parte della critica ingenerosa fino all’inverosimile sul piano personale più che su quello tecnico. Ha compreso e appreso che secondo la linea del club non esistono incedibili al cospetto di un’offerta ritenuta soddisfacente e così s’è messo a riflettere.