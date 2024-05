Di Lorenzo - rottura totale con il Napoli C’è l’Inter dietro? – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il clima in casaè torrido, tante situazioni stanno evolvendo nel peggiore dei modi. Anche Giovanni Dinon è in rapporti idilliaci con la società, c’è? Spiega Alfredo Pedullà su Sportitalia.– Giovanni Dinon rimarrà al. Questo è ciò che emerge dalle ultime ore in cui si è parlato anche di un interesse delper il terzino che potrebbe giocare anche da esterno del 3-5-2. Alfredo Pedullà chiarisce il caso ed è netto: «insanabile tra Die il. Siamo ad un punto di quasi non ritorno, dico quasi solo per prudenza. Nonostante abbia rinnovato da poco lui non ha sentito la sicurezza che dovrebbe avere un capitano dopo una stagione così tormentata. Gli hanno dato solo responsabilità, quindi se dovesse arrivare un’offerta può andare via». La porta delè aperta, anzi semi-aperta. Tutto dipende dalla scelta che verrà fatto con Denzel Dumfries, che ha il contratto in scadenza nel 2025.