Di Lorenzo alla Juve? Il CAPITANO del Napoli potrebbe vestire il bianconero la prossima stagione

Nel meraviglioso contesto del Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore nel Centro Storico di Napoli, in via dei Tribunali 316, domani 25 maggio 2024 si inaugura alle 18 la mostra “Il Sacro Telo, la Sindone”. La mostra, tramite l’ausilio e il supporto di opere artistiche nonché di avatar e strumenti tecnologici, si propone di raccontare, passo dopo passo, “Passione, Morte e Mistero della Resurrezione”, ricostruendo quindi gli eventi attorno alla figura di Gesù. ildenaro

Il capitano del Calcio Napoli avrebbe chiesto al nuovo direttore sportivo azzurro di poter essere lasciato libero di andare via. Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiesto ufficialmente al nuovo direttore del Calcio Napoli, Giovanni Manna, di andare via. 2anews

SKY - Modugno: "Di Lorenzo ha patito la difficile annata sua e del Napoli, su di lui c'è l'interesse di Juventus, Inter e Atletico Madrid" - SKY - Modugno: "Di lorenzo ha patito la difficile annata sua e del napoli, su di lui c'è l'interesse di Juventus, Inter e Atletico Madrid" - Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live" su Radio Marte: "Di lorenzo vuole andare via L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Manna in questi giorni ... napolimagazine