Di Lorenzo addio Napoli - il capitano ha chiesto la cessione a Manna – CorrSport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Capitan Dihaufficialmente laal ds, nonostante il contratto fino al 2028. Cosa c’è dietro questa decisione a sorpresa?. Una notizia che ha dell’incredibile arriva dal Corriere dello Sport: Giovanni Die simbolo delcampione d’Italia, avrebbeufficialmente lanel corso di alcuni colloqui con il ds Cristiano. Una decisione a sorpresa, visto il contratto fino al 2028 (con opzione al 2029) rinnovato solo lo scorso anno. Cosa ha spinto il terzino azzurro, da sempre esempio di professionalità e rendimento eccellente, a compiere questo passo? Secondo il quotidiano sarebbero stati due gli elementi chiave: le critiche ricevute quest’anno nonostante un rendimento comunque solido, e la consapevolezza che per ilnessuno è realmente incedibile di fronte a un’offerta importante. Dopo aver vissuto da protagonista la scalata degli azzurri “dal fallimento allo scudetto” e aver conquistato “la stima e fiducia dell’ambiente”, Diavrebbe metabolizzato il cambio di vento causato da “una stagione tremenda” in cui si è “rotto qualcosa tutto intorno”.

