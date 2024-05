Di Gregorio - la Juventus fa sul serio | favore anche all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Michele Diè il miglior portiere della Serie A 2023-2024, che si concluderà proprio con la giornata di questo fine settimana. L’estremo difensore del Monza ha attirato su di sé l’interessamento di diverse squadre e, come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lafa sul. Con un possibile. MIGLIOR PORTIERE – Due stagioni da protagonista in Serie A per Michele Di, titolarissimo della porta del Monza. Specialmente quella che ora va verso la sua conclusione, tanto che l’estremo difensore del club brianzolo haguadagnato il prestigioso premio personale come miglior portiere della Serie A 2023-2024, che si avvia ormai verso la sua conclusione. Un riconoscimento importante per l’ex nerazzurro, che haattirato su di sé l’interessamento di diverse squadre. Una su tutte la, pronta ad affondare il colpo per affidargli i pali della porta bianconera a partire dalla prossima stagione.