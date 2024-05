Deviazioni bus per eventi fine settimana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Domani, dalle 14,30 alle 20, un corteo sfilerà da piazza Vittorio a piazza Bocca della Verità attraversando via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi. Deviate le linee del trasporto pubblico. Domani, allo stadio Olimpico, si svolgerà la prima celebrazione della Festa dei Bambini. Per consentire l’afflusso e il deflusso all’evento, dalle 7 saranno chiusi al traffico, in entrambi i sensi di marcia, lungotevere Maresciallo Diaz (da via Antonino di San Giuliano a ponte Duca d’Aosta), ponte Duca d’Aosta e lungotevere Cadorna. Bus deviati. Domani, dalle 15 alle 20, un corteo sfilerà tra ponte Spizzichino, via Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Ostiense e di nuovo ponte Spizzichino. Possibilio brevi stop per i bus. È iniziata questa mattina, e proseguirà domani e domenica, la chiusura di via dei Castani, tra piazza dei Mirti e via dei Glicini, per fare spazio al festival del cibo da strada.